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Justo Paiva, cura venezolano en Vigo

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Pablo Hernández Gamarra

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Justo Paiva, cura venezolano en Vigo

Pablo Hernández Gamarra

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La noche que trascendió que Venezuela acababa de sufrir dos graves terremotos, el cura Justo Paiva estaba inquieto. No lograba conciliar el sueño y el pensamiento parpadeante de tener que madrugar contribuía a su desvelo. Inquieto, miró su teléfono y leyó un mensaje de un conocido: «cayó una antena, hubo un sismo». ¿Cómo?, pensó. Se adentró en internet para saber más y se topó de frente con una tragedia que tenía como escenario principal el estado en el que tanto tiempo había pasado, La Guaira. Más información

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