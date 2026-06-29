Alba Villar

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Más de un centenar de autónomos protestaron frente a la sede de la delegación de Hacienda

Más de un centenar de autónomos protestaron hoy en Vigo para defender sus derechos y denunciar la "asficia" que sufren. La manifestación fue convocada por la Plataforma Nacional por la Dignidad de los Autónomos 30N a las 10 horas en la Plaza de América. Acudieron con un guante rojo y la mayoría vestidos de negro, tal y como solicitaba la asociación. Reclaman mejoras y "que se cumplan las leyes" en el sector, como la gestión en las solicitudes del cese de actividad.