Alba Villar

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Vecinos de Teis limpian la Praia da Manquiña para reclamar su recuperación

La plataforma Voces polo litoral de Teis convocó este domingo una limpieza voluntaria en una playa de su costa con un doble objetivo: retirar los residuos de la zona y y desenterrar del olvido no que en otro tiempo fue un arenal. Los organizadores explican que la playa se encuentra degradada desde hace tiempo y que la situación empeoró tras la retirada, en marzo de 2025, de unas chabolas utilizadas por marineros. Según denuncian, después de aquella actuación quedaron numerosos restos abandonados en el entorno. «Hicimos varios escritos al Concello para que procediese a la limpieza de la zona litoral, sin resultados», señalan desde la plataforma.