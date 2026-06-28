Alba Villar

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La Ecimat del CIM-UVigo cumple 20 años

La Estación de Ciencias Marinas de Toralla (Ecimat) del CIM-UVigo cumple 20 años como una infraestructura singular y de excelencia que forma parte de los centros internacionales más punteros. Da servicio a más de 200 investigadores y atrae a científicos de todo el mundo. Además de contar con laboratorios que disponen de agua de la ría en diferentes condiciones de filtrado y temperatura, cuenta con el único mesocosmos de la costa atlántica, una batea experimental en Aldán y un buque oceanográfico híbrido enchufable.

Jose González, responsable de la Unidad de Oceanografía, explica en conversación con FARO el experimento internacional que se está llevando a cabo en el mesocosmos de Toralla dentro del proyecto IRISCC. Está coordinado por el investigador Pablo Serret y permitirá testar los efectos que tendría en el medio natural la alcalinización, una de las medidas de mitigación del cambio climático que consiste en almacenar en el agua del mar dióxido de carbono procedente de la actividad industrial.