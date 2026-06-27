El Hombre del Bosque

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El Hombre del Bosque explica la difícil misión de las hormigas con alas

Hormigas con alas, ¿por qué solo surgen durante unos días del año? David Eyo, conocido como El Hombre del Bosque, nos explica el fenómeno conocido como el vuelo nupcial de estos insectos. Todo forma parte del proceso reproductivo de esta especie y de la formación de nuevos hormigueros. Los individuos que no llegan a triunfar en este proceso, pueden terminar convertidos en comida para sus hermanos.