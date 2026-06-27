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La Fundación Mayeusis acerca la cultura a las calles de Vigo

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Alba Villar

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El Paseo de Alfonso volvió a convertirse este sábado en un gran escenario al aire libre gracias a una nueva jornada de Conexións, una actividad musical a cargo del conservatorio de la Fundación Mayeusis. El público pudo disfrutar de un programa con vocación de acercar la cultura a los espacios públicos y hacer de la música una experiencia accesible, abierta y gratuita para toda la ciudadanía. Más información

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