Pedro Mina

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Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

Con motivo del Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, el director general de Justicia, José Tronchoni, asitió al acto organizado por la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, una conmemoración en la que la entidad hace un llamamiento a la sociedad, a los gobiernos y a los medios de comunicación para hablar de drogas con responsabilidad, reforzar la prevención y evitar la banalización del consumo y del narcotráfico, advirtiendo de sus graves consecuencias personales, familiares y sociales, especialmente entre la juventud, y apelando a la implicación de todos para construir un mundo con menos drogas. Más información