Marta G. Brea

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El Cornet Hut de Vigo cumple 50 años

El Corner Hut es ya un restaurante icónico de la ciudad, donde los vigueses comieron sus primeras hamburguesas allá por 1976. Este jueves 25 de junio se celebró su fiesta oficial por el medio siglo de vida. El alcalde Abel Caballero acompañó a su fundador y amigo José Figueiredo, entre otros muchos vecinos en Simón Bolívar. La cadena de restaurantes cuenta ya con cinco locales en Vigo. A lo largo de los años fue creciendo y adaptándose a los gustos y demandas de sus clientes, pudiendo disfrutar además de hamburguesas y bocadillos, diversidad de platos, fajitas, ensaladas… y mucho más. Y todo ello fresco, rápido y recién hecho.