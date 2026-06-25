Alba Villar

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Los dos policías que le salvaron la vida a un niño de 3 años en Vigo nos cuentan cómo fue la actuación

«¡Ya llora! ¡Ya llora! Tranquilos todos» La frase de Delfín rompió el tenso silencio que durante unos minutos que parecieron horas invadió la habitualmente bulliciosa sala CIMACC-091 de la comisaría de Álvaro Cunqueiro, la que canaliza las emergencias de Vigo y las de buena parte de la provincia. También resonó en los equipos de comunicación de las patrullas policiales desplegadas por la ciudad. Y es que este policía nacional y su compañero Cano acababan de salvar la vida a Hugo, el menor de 3 años que dejó de respirar tras desvanecerse y golpearse en la cabeza en su casa de la parroquia de Lavadores. La rápida intervención de estos agentes, que ya son unos «superhéroes» para el niño, fue clave en un auxilio humanitario que, además, motivó un dispositivo excepcional: se paralizó toda la actividad ordinaria de la emisora para centrarse en esta única emergencia y se coordinó un operativo para despejar el recorrido de la ambulancia hacia el Hospital Álvaro Cunqueiro.

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