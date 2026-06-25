Alba Villar

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El IES Politécnico tiene un gemelo: es digital y capaz de predecir el futuro

Imagine cuánto se podría ahorrar con un sistema que alerte de que la calefacción de un instituto está encendida pero en desuso, que indique cuándo es necesario ventilar o de qué manera se puede conservar mejor el fresco en verano. También que, con una alerta informática, el profesorado se pueda adelantar a un incendio o evitar una evacuación desastrosa. Quizá suena futurista, pero es ciencia del presente. Más información