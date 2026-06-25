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El IES Politécnico tiene un gemelo: es digital y capaz de predecir el futuro

El IES Politécnico tiene un gemelo: es digital y capaz de predecir el futuro

Alba Villar

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El IES Politécnico tiene un gemelo: es digital y capaz de predecir el futuro

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Imagine cuánto se podría ahorrar con un sistema que alerte de que la calefacción de un instituto está encendida pero en desuso, que indique cuándo es necesario ventilar o de qué manera se puede conservar mejor el fresco en verano. También que, con una alerta informática, el profesorado se pueda adelantar a un incendio o evitar una evacuación desastrosa. Quizá suena futurista, pero es ciencia del presente. Más información

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