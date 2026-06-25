Marta G. Brea

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Sin colas en el turno vespertino de venta de entradas para Deep Purple en Castrelos

La venta presencial habilitada este jueves por el Concello de Vigo para el concierto de la legendaria banda británica dejó dos imágenes muy distintas: por la mañana, personas que hicieron cola durante horas para hacerse con una de las 2.000 localidades puestas a la venta en taquilla; por la tarde, compradores que acudieron a Castrelos y pudieron adquirir su entrada sin apenas dificultad.