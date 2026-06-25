Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaPolicías Salvan Niño en VigoTransferencia AP-9Toma Posesión Nueva Rectora UVigoCuestión de Confianza SánchezMateo baterista Resurrection FestDimisión en el Santa Mariña
instagramlinkedin
Sin colas en el turno vespertino de venta de entradas para Deep Purple en Castrelos

Sin colas en el turno vespertino de venta de entradas para Deep Purple en Castrelos

Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sin colas en el turno vespertino de venta de entradas para Deep Purple en Castrelos

Marta G. Brea

RRSS WhatsAppCopiar URL

La venta presencial habilitada este jueves por el Concello de Vigo para el concierto de la legendaria banda británica dejó dos imágenes muy distintas: por la mañana, personas que hicieron cola durante horas para hacerse con una de las 2.000 localidades puestas a la venta en taquilla; por la tarde, compradores que acudieron a Castrelos y pudieron adquirir su entrada sin apenas dificultad.

TEMAS

Tracking Pixel Contents