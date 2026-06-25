Alba Villar

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Acto de la toma de posesión de Carmen García Mateo como primera rectora mujer de la Universidad de Vigo

Carmen García Mateo ya es la primera mujer al frente de la UVigo en sus treinta y seis años de historia. «Un fito excepcional», reconocía «honrada» la nueva rectora, pero que refleja la realidad actual de la «Galicia universitaria y científica del siglo XXI» y constituye una clara señal «do camiño que como sociedade decidimos percorrer». Más información