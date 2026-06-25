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Acto de la toma de posesión de Carmen García Mateo como primera rectora mujer de la Universidad de Vigo

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Alba Villar

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Acto de la toma de posesión de Carmen García Mateo como primera rectora mujer de la Universidad de Vigo

Alba Villar

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Carmen García Mateo ya es la primera mujer al frente de la UVigo en sus treinta y seis años de historia. «Un fito excepcional», reconocía «honrada» la nueva rectora, pero que refleja la realidad actual de la «Galicia universitaria y científica del siglo XXI» y constituye una clara señal «do camiño que como sociedade decidimos percorrer». Más información

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