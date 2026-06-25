¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Acto de la toma de posesión de Carmen García Mateo como primera rectora mujer de la Universidad de Vigo
Carmen García Mateo ya es la primera mujer al frente de la UVigo en sus treinta y seis años de historia. «Un fito excepcional», reconocía «honrada» la nueva rectora, pero que refleja la realidad actual de la «Galicia universitaria y científica del siglo XXI» y constituye una clara señal «do camiño que como sociedade decidimos percorrer». Más información
Últimos vídeos
Imágenes de devastación
Así ha quedado Venezuela tras el doble terremoto
Terremotos en Venezuela