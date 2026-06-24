Marta G. Brea / Edgar Melchor

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Vigo 'espanta' a las 'meigas' en su San Xoán con una gran hoguera y 'sardiñada' en la Praza do Berbés

Vigo celebró su noche de San Xoán tanto en la playa de Samil como en el Casco Vello. La Praza do Berbés fue el escenario donde se encendió una hoguera, con aquelarre incluido, y los asistentes comieron las tradicionales sardinas. Los más pequeños, además, disfrutaron de manguerazos de agua para poder soportar el calor alrededor del fuego. Hubo quien incluso saltó por encima de una minifogata montada al lado de la principal y quien escribió mensajes en papeles y los quemó como simbolismo para atraer el término de una etapa. Más información