¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una tremenda granizada sorprende a los vecinos de Teis y Chapela en San Xoán
La noche de San Xoán dio paso este miércoles a un brusco cambio de tiempo en el área de Vigo. Después de varios días de calor y de una jornada marcada por las altas temperaturas, la humedad y un cielo gris fue ganando presencia a medida que avanzaba la tarde, y la atmósfera terminó por descargar con fuerza en torno a las 21.30 horas. La granizada se dejó notar especialmente en Chapela y Teis, donde el pedrisco cayó con intensidad y sorprendió a los vecinos en este 24 de junio, día festivo en Galicia. Más información