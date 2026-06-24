Secciones

Es noticia
Ratio Escuelas InfantilesFrente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosEncalla en el UllaDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin
Una tremenda granizada sorprende a los vecinos de Teis y Chapela en San Xoán

Una tremenda granizada sorprende a los vecinos de Teis y Chapela en San Xoán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Una tremenda granizada sorprende a los vecinos de Teis y Chapela en San Xoán

RRSS WhatsAppCopiar URL

La noche de San Xoán dio paso este miércoles a un brusco cambio de tiempo en el área de Vigo. Después de varios días de calor y de una jornada marcada por las altas temperaturas, la humedad y un cielo gris fue ganando presencia a medida que avanzaba la tarde, y la atmósfera terminó por descargar con fuerza en torno a las 21.30 horas. La granizada se dejó notar especialmente en Chapela y Teis, donde el pedrisco cayó con intensidad y sorprendió a los vecinos en este 24 de junio, día festivo en Galicia. Más información

Tracking Pixel Contents