R. V.

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Repostar en Vigo cuesta menos que en marzo, pero el alivio puede durar poco

Repostar en Vigo cuesta menos que en marzo, pero el alivio puede durar poco. El gasóleo A ronda ahora los 1,54 euros, un 19% menos que hace tres meses. La gasolina 95 también baja: esta semana se sitúa de media en 1,46 euros. Este descenso llega tras semanas de caída continuada en los surtidores. La rebaja fiscal del Gobierno ayudó a contener el golpe de la guerra en Irán, pero esa medida caduca el 1 de julio y el IVA volverá al nivel habitual. Por eso, tras semanas de bajada, se espera un nuevo repunte en los precios.