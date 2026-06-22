Puerto de Vigo

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Simulacro en las oficinas del Puerto de Vigo

Las alarmas sonaron a las once de la mañana y, durante unos minutos, la rutina habitual de la sede de la Autoridad Portuaria de Vigo quedó en suspenso. No había fuego ni emergencia real, pero sí un objetivo muy concreto: comprobar que, si algún día surge una situación de riesgo, todos saben exactamente qué hacer. La Autoridad Portuaria llevó a cabo la mañana de este lunes un simulacro de emergencia y evacuación total en su edificio de oficinas centrales, un ejercicio que movilizó a trabajadores y responsables de seguridad para poner a prueba los protocolos de actuación previstos ante incidentes de diversa índole. Más información