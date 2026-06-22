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Dos policías le salvan la vida a un niño de 3 años en Vigo que había quedado inconsciente

Dos policías le salvan la vida a un niño de 3 años en Vigo que había quedado inconsciente

Edgar Melchor

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Dos policías le salvan la vida a un niño de 3 años en Vigo que había quedado inconsciente

Edgar Melchor

Cedido

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Agentes de la Policía Nacional de Vigo han salvado la vida de un menor de tres años en el barrio vigués de Lavadores, tras intervenir de manera inmediata ante una situación crítica. Los agentes le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que permitieron que el niño recuperara la respiración. Asimismo la rápida coordinación policial facilitó el traslado urgente del menor al hospital. Más información

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