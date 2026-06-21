Alba Villar

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El vigués Santiago Ogando, MIR de tercer año de Neurología en el Chuvi, ha superado los 146.000 seguidores en Instagram con su gran afición, la divulgación histórica

El vigués Santiago Ogando, MIR de tercer año de Neurología en el Chuvi, ha superado los 146.000 seguidores en Instagram con su gran afición, la divulgación histórica. El nieto de séptima generación de Cachamuíña empezó en 2021 a escribir post en Facebook para aclarar ideas equivocadas sobre la Reconquista que detectó en redes y ya lleva más de 400 post en @historiasporlahistoria. Más información