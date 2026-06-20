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La Porta do Sol se transforma hoy en un gran lienzo urbano

La octava edición de la Batalla Mural del programa “Vigo, ciudad de color” ya está en marcha en la Porta do Sol, convertida este sábado en un gran espacio de creación en vivo. Bajo la temática de “el mensaje del eclipse”, jóvenes artistas dan forma a sus murales ante publico, viandantes y curiosos en una cita abierta que invita a acercarse al centro de Vigo para disfrutar del talento urbano, la creatividad y el arte en directo.