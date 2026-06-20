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Cuando llegaron a la meta Pablo hincó la rodilla ante Glenda: «¡Sí quiero!»

La meta de la Run Run de Vigo fue mucho más que el final de una carrera para Pablo Martínez Barreiro y Glenda Ariela González Moreira. El pasado sábado 13 de junio, tras completar la prueba nocturna, él esperó a su novia en el último tramo, la acompañó hasta la llegada y, justo después de cruzar juntos la meta, se arrodilló para pedirle matrimonio ante la sorpresa de ella y de quienes presenciaban el momento. Más información