Edgar Melchor / Eli Regueira

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La historia del Estanco Vigo 18, un negocio que se acerca al siglo de vida en Teis

Una antiquísima puerta amarilla, un envoltorio de chocolate de 1986 y una elegante lámpara de araña coronan un local situado entre la Rúa Santa Tegra y la Avenida de Guixar, en Teis. Se trata del Estanco Vigo 18 o, como todos lo conocen en el barrio, el Estanco de Pepito. El negocio nació en 1931 en otra ubicación próxima con el nombre de Alimentación Rivera y en los años 50 se trasladó al punto actual. Al frente del establecimiento se encuentran el nieto de los fundadores, Moisés Rivera —desde hace casi 20 años—, y su mujer, Fabiana Fernández —desde hace 8—. «El 80 % o algo más de lo que vendemos es tabaco y el restante lo conforman los productos que se olvida la gente, como bebidas, conservas, papelería, chucherías…», explica el dueño a FARO. Más información