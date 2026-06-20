Marta G. Brea

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Abre Universal en Vigo, un nuevo concepto de bar-restaurante para disfrutar de un lugar emblemático

Los dueños del restaurante Silabario, Goretti Álvarez y Alberto González Prelcic, abren una nueva propuesta en Vigo con terraza en el hotel Universal. Buscan aprovechar la elegancia y tradición de la arquitectura del hotel, combinándola con frescura y modernidad en la cocina. Es una gama de precios más baja, aunque manteniendo la calidad de Silabario.

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