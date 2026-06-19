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¿Pagar por ir al monte? Los comuneros de Vigo abren el debate sobre cómo financiar de estos espacios
La Mancomunidad de Montes de Vigo abre el debate sobre cómo financiar la conservación de unos espacios que reciben cerca de 200.000 visitas al año. La entidad plantea un «pacto con la sociedad viguesa» para sufragar baños, aparcamientos, paneles, actividades guiadas y equipos permanentes de prevención de incendios. Contemplan donaciones voluntarias o pagos por visitas. Un estudio que manejan revela «la disposición a pagar 54,40 euros por persona» al año. Más información