Alba Villar

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Juan Carlos Abalde se jubila este curso tras casi 40 años de trayectoria como docente

38 años, 10 meses y 22 días. La dilatada experiencia como profesor del vigués Juan Carlos Abalde (director del CEIP Chans-Bembrive y presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo ) puede contabilizarse en números pero nada como el valor de la experiencia para vincular historias, aprendizajes, risas, incluso llantos, a esas fechas. Todo este recorrido profesional llegará a su fin, de forma oficiosa, el 31 de agosto de 2026 pero desde este viernes, su función docente habrá terminado. Más información