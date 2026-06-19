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La EMAO de Vigo celebra sus 140 años con una exposición de 12 obras
140 años de historia merecen una celebración. Y precisamente por eso, para conmemorar su aniversario, la Escola Municipal de Artes y Oficios (EMAO) de Vigo inauguró este viernes la exposición «140 anos. Escola de Artes e Oficios». La muestra rinde homenaje a la comunidad educativa y el legado cultural de una de las instituciones formativas más emblemáticas de la ciudad.
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