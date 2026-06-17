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La Victoria cruziana ha adelantado su floración en la Fundación Sales

La Victoria cruziana ha adelantado su floración en la Fundación Sales

Pedro Mina

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La Victoria cruziana ha adelantado su floración en la Fundación Sales

Pedro Mina

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«Se ha adelantado con el calor y el buen tiempo», explica Patricia Vázquez, bióloga de la Fundación Sales, sobre el temprano florecimiento de la Victoria cruziana, el nenúfar gigante que cada verano atrae a multitud de visitantes. La efímera flor abrió en la noche del martes, adelantándose a lo habitual, ya que suele brotar en julio o, mayormente, agosto. Sin embargo, las buenas condiciones de temperatura y horas de sol de este mes de junio han sido propicias para el crecimiento y maduración de esta planta acuática. «En los últimos días ya nos había sorprendido el crecimiento de la hoja», destaca Vázquez, síntoma de la incipiente eclosión. Más información

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