Alba Villar

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María Pilar López, biógrafa de Isaac Fraga, presentará un libro sobre el empresario

Fraga fue dueño del teatro García Barbón, el Tamberlick, el cine Odeón, y el cine Fraga, promovido por él mismo. Trajo a la ciudad la primera película con sonido, pero también se preocupó de llevar los filmes al rural de la comunidad. Mª Pilar López, doctora en Ciencias Económicas y profesora jubilada de la UVigo, recorre ahora su vida en un libro que presentará el próximo jueves en la Sede del Círculo de Empresarios. Más información