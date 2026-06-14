Adrián Costas

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Los bomberos de Vigo rescatan a un niño que se había quedado encerrado en una habitación

Los bomberos de Vigo se desplazaron en la tarde de este domingo a la calle Romil para rescatar a un niño que se había quedado encerrado en una de las habitaciones de su domicilio. Los padres del menor intentaron desmontar el pomo de la puerta de la estancia bloqueada, pero sus intentos por abrir la puerta no tuvieron éxito. Entonces los bomberos accedieron a esta vivienda situada en un tercer piso del número 34 de la calle Camelias desde la parte de atrás del edficio. Ayudados por la escalera del camión, entraron por la ventana y rescataron al menor, que se encontraba perfectamente.