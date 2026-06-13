David Eyo

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El llantén, mucho más que una mala hierba para El Hombre del Bosque

David Eyo, más conocido como El Hombre del Bosque, nos presenta un nuevo hallazgo encontrado durante un paseo junto al río: el llantén. Aunque muchas personas lo consideran una mala hierba, esta planta medicinal, útil y comestible tiene muchos usos interesantes. En especial, el llantén de hoja ancha es muy utilizado en distintos remedios naturales. Puede ser útil para aliviar picaduras y quemaduras, y además es una auténtica golosina para muchos animales herbívoros. En infusión no destaca precisamente por su sabor, pero sí por sus propiedades y efectos beneficiosos.