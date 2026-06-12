Pablo Hernández Gamarra

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Feijóo presenta ante los empresarios de Vigo su plan de «reconstrucción nacional»

Vigo se convirtió este viernes en la lanzadera del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para volver a pedir elecciones generales cuanto antes y plantear las medidas que entiende necesarias para ejecutar una profunda «reconstrucción nacional» si llega a la presidencia del Gobierno. Lo hizo desde la tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia, donde estuvo arropado por la plana mayor del partido, entre ellos el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la líder del PP local, Luisa Sánchez; conselleiros como María Martínez Allegue; Francisco Botas, presidente de Abanca; y también figuras relevantes del tejido económico de la ciudad como la presidenta del Celta, Marián Mouriño. Por el ambiente previo se podría decir que fue un acto preelectoral. Y el discurso de Feijóo ante el empresariado lo certificó.