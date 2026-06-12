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Los cromos del Mundial de fútbol, agotados

Los cromos del Mundial de fútbol, agotados

Pedro Mina

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Los cromos del Mundial de fútbol, agotados

Pedro Mina

Vigo
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La Copa del Mundo de fútbol está de vuelta y, con ella, como es habitual, la posibilidad de completar la colección que la empresa Panini saca al mercado en cada evento de estas características, algo que a día de hoy se ha convertido en una misión imposible en prácticamente cualquier lugar del globo y Vigo no es una excepción, con los vendedores de kioscos o papelerías desesperados por los problemas de stock con los sobres que contienen los cromos.

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