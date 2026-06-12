Pedro Mina

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El CMAG expone las joyas de su colección

Un nuevo espacio cultural se estrenó este viernes en la ciudad de Vigo. La Colección Municipal de Arte Galega (CMAG) abrió sus puertas con una selección de 69 obras consideradas referentes de la pintura y la escultura de la comunidad, seleccionadas entre un total de casi mil ejemplares. La exposición hace un recorrido por algunas de las piezas más significativas desde los años 40 hasta finales del siglo XX. Muchas de ellas, inéditas o apenas visibles para el público hasta ahora Más información