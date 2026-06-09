Marta G. Brea

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Retirada de nidos de gaviotas en Vigo

Con el fin de reducir su presencia en las zonas urbanas y evitar estas consecuencias negativas, el Concello de Vigo ha puesto a disposición de la ciudadanía un servicio gratuito de retirada de nidos y huevos de gaviota desde el pasado 18 de mayo hasta el próximo 14 de agosto, coincidiendo con el periodo de mayor reproducción de la especie.