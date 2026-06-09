Marta G. Brea / Eli Regueira

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Las notas con mejores «notas» del Conservatorio Superior de Vigo

Sara Balboa, Beatriz Arenas, Ángela Placer y Víctor Chávez son los mejores expedientes que acaban de formarse en las instalaciones del Conservatorio Superior de Música (CSM) de Vigo en sus respectivas especialidades e itinerarios. Y es que es habitual preguntarse qué estudiarán o porqué se decantarán las mejores notas de la ESO, Bachillerato, de la PAU, incluso de los exámenes MIR, pero ¿qué pasa con el alumnado de estudios musicales? Este centro situado en O Castro oferta estudios equivalentes al grado universitario. Por sus aulas trasitan alumnos de 10, literalmente, cuyo futuro laboral va orientado sin lugar a duda a la música, como concertistas o docentes, y si es en Galicia, mejor.