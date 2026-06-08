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La Escuela de Industriales gradúa a su nueva hornada de talento
El Auditorio Mar de Vigo acogió la graduación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidade de Vigo. En el acto estuvieron presentes 282 alumnos y autoridades como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda o el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.
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