Pablo Hernández Gamarra

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Yulia Zhulina y Vladimir Korasarevsky llevan cuatro y tres años viviendo en Vigo, donde fundaron el club de lectura The Reading Room.

Cuando estalló la guerra él era el director de una biblioteca en Moscú. Se instauró una nueva ley discriminatoria contra las personas LGTBI que venía ligada a una fuerte censura. Le ordenaron destruir todos los libros que hablaban de libertad, de derechos humanos. No estaba dispuesto a hacerlo, ni tampoco a vivir escondiéndose. Hizo las maletas y vino como refugiado. Su compañera trabajaba en la industria de la moda, en un outlet que vendía marcas europeas. La nueva y restrictiva legislación le impidió continuar y le recortaron el sueldo a la mitad. Como su hermana ya estaba aquí, decidió seguir sus pasos y comenzar una nueva vida. Ahora ambas llevan la cuenta de Instagram Vigo Ciudad, con más de 70.000 seguidores. Más información