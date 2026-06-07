Pedro Mina

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La ría, como nunca antes la habías visto: así es Peiraos do Solpor por dentro

Peiraos do Solpor ya asoma su recta final. Después de meses de trabajos, ajustes técnicos y una ejecución tan compleja como minuciosa, el Puerto de Vigo prevé abrir al público en julio su gran visor submarino de Bouzas, uno de los proyectos más ambiciosos y singulares de cuantos ha impulsado en los últimos años. La entrada se organizará en grupos reducidos de no más de 15 personas, en una fórmula pensada para compatibilizar la experiencia divulgativa con la seguridad y la propia naturaleza del espacio. Más información