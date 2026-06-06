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Localizan tres caballitos de mar en Vigo

Localizan tres caballitos de mar en Vigo

Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC | Puerto de Vigo

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Localizan tres caballitos de mar en Vigo

Instituto de Investigacións Mariñas - CSIC | Puerto de Vigo

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Investigadores del Instituto de Investigacións Mariñas-CSIC localizaron este viernes varios ejemplares de caballito de mar durante una nueva inmersión realizada en las aguas de Villa Nautilus -en la zona de Portocultura-, un espacio que se está consolidando como refugio para esta especie en el entorno portuario. Recientemente, se había divisado igualmente una cría de este animal.

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