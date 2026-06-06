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El Hombre del Bosque cuenta qué parte de los rosales es comestible: «Tiene un gusto agradable, está rico y es crujiente»

El divulgador de naturaleza David Eyo, conocido como el Hombre del Bosque, habla en esta nueva entrega en FARO de las rosas. «Los rosales son comestibles. Una de las formas más sencillas y de lo más típico es los pétalos», explica. Destaca igualmente los brotes del rosal, «los brotes jóvenes, también llamados ladrones o chupones», que también se comen.