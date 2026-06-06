Edgar Melchor

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La historia de la Paragüería y Cuchillería Rodríguez: 500 paraguas en un local de 30 m² en Vigo

Unos 500 paraguas coronan una pequeña tienda de 30 m² próxima a la peatonal de O Calvario. Al fondo, el bajo esconde un minucioso taller de reparación de este tipo de accesorios. Toda una 'rara avis' en Vigo. Se trata de la Paragüería y Cuchillería Rodríguez, que suma seis décadas en pie a pesar de los ‘chaparrones’ que ha sufrido el comercio local a lo largo de los últimos años. «Ahora, mucha gente se desengaña, sabe que lo barato al final sale caro», cuenta a FARO Roberto Rodríguez sobre la competencia que le hacen los bazares y la venta ambulante. Él entró en el negocio en 1994 para ayudar a su padre, Antonio, y lo lidera en solitario desde 2023 tras la jubilación de su progenitor. Más información