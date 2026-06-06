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Los candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo presentan sus objetivos y estilo

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Marta G. Brea

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Los candidatos a presidir el Tribunal de Instancia de Vigo presentan sus objetivos y estilo

Marta G. Brea

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Los magistrados de Vigo afrontarán el 11 de junio unas elecciones de las que saldrá el nuevo presidente del Tribunal de Instancia. Manuel Ángel Pereira Costas (Pontevedra, 1971) y Diego José de Lara Alonso-Burón (Vigo, 1973) aspiran a suceder a Germán Serrano. Los candidatos desgranan en entrevistas concedidas a FARO cuáles son las necesidades y problemáticas judiciales en Vigo y sus objetivos si son elegidos para ocupar el cargo los próximos cuatro años. Más información

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