Alba Villar

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En marcha la última reforma para que Vigo sea sede del Mundial 2030

Con la construcción de la grada de Gol a un gran ritmo para estar operativa a principios del próximo año, el estadio de Balaídos se mete de lleno en la última reforma necesaria para que Vigo pueda ser sede del Mundial de fútbol en 2030, la ampliación de Tribuna y su retranqueo de 30 metros hacia Manuel de Castro para garantizar que el recinto del Celta pueda albergar hasta 41.000 espectadores, cumpliendo así los requisitos que impone la FIFA para esta competición Más información