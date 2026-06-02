Alba Villar

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Inicio de la instalación de uno de los dos tramos de la rampa mecánica que unirá García Barbón y el Halo

Paso adelante en pleno centro de Vigo para añadir una nueva cumbre a uno de los programas estrella del Concello en los últimos años como es el Vigo Vertical. Este martes, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, se desplazó hasta el último tramo de Serafín Avendaño para pasar revistar a las obras de humanización que se están acometiendo desde principios de año en el tramo que da acceso al Halo. El regidor pudo ver con detalle el inicio de la instalación de uno de los dos tramos de la rampa mecánica que permitirá salvar el desnivel existente entre García Barbón y el icónico ascensor sobre la AP-9 que desemboca en la plaza pública de Vialia. El proyecto tiene un presupuesto que ronda los 1,7 millones. Más información