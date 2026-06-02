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Más de 3.000 estudiantes del área de Vigo empiezan hoy las pruebas de acceso a la universidad en el campus de la UVigo

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Pablo Hernández Gamarra

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Este martes arrancó la prueba de acceso a la universidad y lo hará con el examen de Lengua Castellana y Literatura después de la presentación. A los aspirantes a una plaza en los campus les esperan tres jornadas maratonianas de exámenes y hasta el último momento han estado preparándose para arañar las centésimas, incluso las milésimas, que pueden acercarlos a la meta de lograr una vacante en la carrera deseada. Más información

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