R. V.

Una multitudinaria manifestación antimilitarista recorre el centro de Vigo

«Contra a deriva belicista», «OTAN non», «Na Galiza, paz, soberanía, dereitos». Son algunas de las consignas que se han coreado en la multitudinaria manifestación que ha recorrido calles de Vigo esta mañana en paralelo a la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas. Son miles las personas que han secundado una convocatoria auspiciada por el BNG, el sindicato CIG u organizaciones estudiantiles como Galiza Nova, Isca! o Unión da Mocidade Galega.