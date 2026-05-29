Borja Melchor (Edición: EliRG)

Así se vivió en la ría de Vigo la Revista Naval y la demostración de capacidades de los Ejércitos, Armada y Guardia Civil presididas por el Rey

La ría de Vigo se ha convertido esta tarde en el escenario de una gran parada naval por el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26), un despliegue presidido por el rey Felipe VI y que reunió frente a la playa de Samil a siete buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. El acto duró unos 15 minutos, tras los cuales los buques participantes se han retirado hacia el fondeadero de las Islas Cíes antes de regresar a Puerto.