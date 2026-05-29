Marta G. Brea

La parada naval de la Armada en la ría de Vigo, primer gran acto del Día de la Fuerzas Armadas

Llegó el Día D y la hora H. La ría de Vigo acogió esta tarde una gran parada naval por el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS 26), un despliegue presidido por el rey Felipe VI y que reunió frente a la playa de Samil a siete buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil. La revista naval se celebra únicamente cuando el evento militar tiene lugar en territorios costeros, como ocurrió en años anteriores en Las Palmas de Gran Canaria, Gijón o Motril.