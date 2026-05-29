Alba Villar

La Alianza pola Vivenda en Vigo se manifiesta ante la sede de la Xunta en la ciudad olívica

La Alianza pola Vivenda en Vigo convocó para hoy una concentración ante la sede de la Xunta en Vigo, situada en la calle Concepción Arenal, para denunciar la falta de alternativas habitacionales y reclamar un parque público de vivienda «permanente e asumible». En la movilización, participaron colectivos como el Foro Socioeducativo As Ninguéns, el Sindicato de Inquilinas de Vigo, Amnistía Internacional, el Sindicato Estudantil Fervenza, la Asociación Veciñal de Teis, Emaús o Ecoloxistas en Acción, entre otros.