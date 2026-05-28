Alba Villar

Los premios Granadas Solidarias Galicia, un homenaje en Vigo para ensalzar el apoyo a los más vulnerables

La Fundación Celta, la Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo, la Fundación Bimba y Lola y Conservas Orbe por su contribución a una sociedad más inclusiva, humana y solidaria a través de sus proyectos; y la cantante gallega Luz Casal por su trayectoria y compromiso con causas sociales, su sensibilidad y capacidad inspiradora como referente más allá de la música. Fueron los galardonados en la primera edición de los premios Granadas Solidarias Galicia, cuya gala se celebró esta tarde en el Hotel Pazo los Escudos. Organiza estos reconocimientos el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo.