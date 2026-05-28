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Un jabalí se pasea por Sampaio en plena huelga de basura de Vigo

Un jabalí se pasea por Sampaio en plena huelga de basura de Vigo

R. V.

Un jabalí se pasea por Sampaio en plena huelga de basura de Vigo

R. V.

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Un ejemplar adulto de jabalí fue visto este miércoles sobre las 23.00 horas paseando por las calles del barrio vigués de Sampaio, concretamente en la calle Casal de Abaixo, en las inmediaciones de las instalaciones de Aqualia. El avistamiento se produjo en una zona semirural de Vigo, donde no es la primera vez que vecinos detectan la presencia de uno o varios jabalíes. En esta ocasión, la aparición del animal coincidió además con la cuarta jornada de la huelga de basuras en la ciudad.

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